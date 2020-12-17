На американском самолёте-разведчике второго пилота впервые заменил компьютер

Программу с ИИ назвали ARTUµ. Настоящий пилот, который работал с ней в паре, управлял самолётом и координировал работу систем. В США утверждают, что компьютер выполнял задачи, которые должен был бы совершать второй пилот. В частности, алгоритм искал вражеские пусковые установки.

На испытаниях экипаж провёл разведывательную миссию при имитации ракетного удара. Военные США остались довольны учениями. Начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) генерал Чарльз К. Браун-младший заявил, что в будущем алгоритмы искусственного интеллекта будут играть «решающую роль» в бою.