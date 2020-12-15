Наука и технологии
Сегодня 22:08
На Амуре построят станцию для обнаружения американских истребителей-«невидимок»
Будет мониторить восточное направление
В Амурской области в 2024 году на опытно-боевое дежурство заступит вторая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер». Одна из её задач — обнаруживать американские истребители-«невидимки».
Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, основное назначение станции — усилить радиолокационный мониторинг восточного стратегического направления в связи с возросшей активностью авиации США. Также задача РЛС — своевременно противодействовать крылатым и гиперзвуковым ракетам в случае угрозы. Журналистам пояснили, что восточное стратегическое направление включает Чукотское, Камчатское и Сахалинско-Тихоокеанское.
Первая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии 1 декабря 2019 года.
Ранее в Минобороны России сообщали, что количество самолётов-разведчиков у российских границ выросло в 2020 году на 40% по сравнению с 2019 годом.