На Амуре построят станцию для обнаружения американских истребителей-«невидимок»

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, основное назначение станции — усилить радиолокационный мониторинг восточного стратегического направления в связи с возросшей активностью авиации США. Также задача РЛС — своевременно противодействовать крылатым и гиперзвуковым ракетам в случае угрозы. Журналистам пояснили, что восточное стратегическое направление включает Чукотское, Камчатское и Сахалинско-Тихоокеанское.

Первая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии 1 декабря 2019 года.

Ранее в Минобороны России сообщали, что количество самолётов-разведчиков у российских границ выросло в 2020 году на 40% по сравнению с 2019 годом.