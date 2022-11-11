На Apple и Amazon подали в суд за сговор с целью повышения цен на iPhone и iPad

16:08, 11 ноября 2022
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На Apple и Amazon подали в суд за сговор с целью повышения цен на iPhone и iPadЦены выросли на 10%
Apple и Amazon столкнулись с судебными исками в США. Компании обвиняют в сговоре с целью повышения цен на iPhone и iPad, которое было достигнуто благодаря вытеснению продавцов с платформы электронной коммерции.
Утверждается, что Apple и Amazon устранили почти всех реселлеров iPhone и iPad с веб-сайта интернет-магазина. В иске говорится, что Apple предоставила Amazon 10-процентную скидку на все продукты в обмен на то, что только 7 из 600 реселлеров останутся на платформе. Другими словами, это фактически сделало Amazon крупнейшим реселлером.
В жалобе утверждалось, что после того, как две компании сделали это, цены на некоторые продукты Apple выросли на 10 процентов.