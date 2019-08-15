На Apple подали в суд из-за воровства технологий для камер iPhone

Как утверждает Corephotonics, Apple нарушила патенты израильского разработчика. Речь, в частности, идёт о двойных камерах в iPhone. Отметим, что это не первый иск от компании за последние годы.

Сообщается, что ранее Corephotonics подробно обсуждала свои разработки с инженерами Apple. В 2012 году компания получила доступ к пятиэлементному телеобъективу израильтян, а в 2014 — к тестовым платам объективам и программным средствам для их моделирования.

Истец считает, что Apple использовала данные возможности для разработки камер iPhone. Та же выпустила в 2016 году iPhone 7 Plus, не договорившись с Corephotonics. Как потом убедилась израильская компания, изучив модули камер смартфонов, купертиновцы использовали чужие патенты.