На астероиде могут расти растения: учёные провели эксперимент

Учёные смогли вырастить салат-ромэн, перец чили и розовую редьку в смеси торфяного мха и искусственной астероидной почвы. Ранее исследователи смогли вырастить урожай в лунном грунте. Теперь же они сосредоточились на углистых хондритах. Они богаты водой, азотом, калием и фосфором — ключевыми питательными веществами.

Торфяной мох же разрыхляет почву и улучшает удержание воды. Во всех таких смесях растения хорошо росли.