На астероиде могут расти растения: учёные провели эксперимент

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На астероиде могут расти растения: учёные провели экспериментНикогда не знаешь, что пригодится
Астронавты смогут однажды пообедать салатом, выращенным на почве астероида. По крайней мере такие возможности открывает новое исследование учёных.
Учёные смогли вырастить салат-ромэн, перец чили и розовую редьку в смеси торфяного мха и искусственной астероидной почвы. Ранее исследователи смогли вырастить урожай в лунном грунте. Теперь же они сосредоточились на углистых хондритах. Они богаты водой, азотом, калием и фосфором — ключевыми питательными веществами.
Торфяной мох же разрыхляет почву и улучшает удержание воды. Во всех таких смесях растения хорошо росли.