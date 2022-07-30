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На астероиде могут расти растения: учёные провели эксперимент

Никогда не знаешь, что пригодится
Астронавты смогут однажды пообедать салатом, выращенным на почве астероида. По крайней мере такие возможности открывает новое исследование учёных.
На астероиде могут расти растения: учёные провели эксперимент

Учёные смогли вырастить салат-ромэн, перец чили и розовую редьку в смеси торфяного мха и искусственной астероидной почвы. Ранее исследователи смогли вырастить урожай в лунном грунте. Теперь же они сосредоточились на углистых хондритах. Они богаты водой, азотом, калием и фосфором — ключевыми питательными веществами.

Торфяной мох же разрыхляет почву и улучшает удержание воды. Во всех таких смесях растения хорошо росли.

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