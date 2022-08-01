Наука и технологии
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На атомные и оружейные объекты РФ начнут пускать через распознавание лица

Чтобы предотвратить теракты
Минцифры предложило использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для входа на территорию промышленных, оборонных, атомных, ядерных, оружейных и других режимных объектов. Это значит, что тем, кто хочет посетить такие объекты, нужно будет пройти процедуру распознавания лица.
На атомные и оружейные объекты РФ начнут пускать через распознавание лица

Об этом пишет «Коммерсант». Биометрию предлагают использовать, чтобы фильтровать посетителей таких объектов, «совершение террористического акта на территории которых может привести к чрезвычайным ситуациям с опасными социально-экономическими последствиями».

Отмечается, что выбор биометрической идентификации для прохода будет добровольным. «Если организация не готова применять проход на объекты посредством ЕБС, то может использовать карты и пропуска», — цитирует «Коммерсант».

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