На атомные и оружейные объекты РФ начнут пускать через распознавание лица

Об этом пишет «Коммерсант». Биометрию предлагают использовать, чтобы фильтровать посетителей таких объектов, «совершение террористического акта на территории которых может привести к чрезвычайным ситуациям с опасными социально-экономическими последствиями».

Отмечается, что выбор биометрической идентификации для прохода будет добровольным. «Если организация не готова применять проход на объекты посредством ЕБС, то может использовать карты и пропуска», — цитирует «Коммерсант».