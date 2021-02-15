На аукцион выставили анкету о трудоустройстве Стива Джобса

Это было почти сразу после того, как Джобс бросил Рид-колледж, который посещал примерно шесть месяцев, а затем ещё в течение полутора лет свободно ходил на некоторые занятия.

В анкете в качестве своего профильного предмета Джобс указал «английскую литературу», а на месте адреса вписал Рид-колледж. В графе «навыки» он указал «Компьютер» и «Вычислитель». Туда он же приписал «дизайн» и «технологии». Также Джоб сообщил, что разбирается в «электронике» и может быть инженером-проектировщиком.