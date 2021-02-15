Наука и технологии
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На аукцион выставили анкету о трудоустройстве Стива Джобса
Он заполнил её в 1973 году
На онлайн-аукцион выставили анкету о трудоустройстве бывшего главы Apple Стива Джобса. Он заполнил анкету в 1973 году.
Это было почти сразу после того, как Джобс бросил Рид-колледж, который посещал примерно шесть месяцев, а затем ещё в течение полутора лет свободно ходил на некоторые занятия.
В анкете в качестве своего профильного предмета Джобс указал «английскую литературу», а на месте адреса вписал Рид-колледж. В графе «навыки» он указал «Компьютер» и «Вычислитель». Туда он же приписал «дизайн» и «технологии». Также Джоб сообщил, что разбирается в «электронике» и может быть инженером-проектировщиком.
Спустя год после этого Джобс стал работать в Atari, компании, которая занималась производством видеоигр.