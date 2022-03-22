На «Авито» начали продавать недоступные в России iPhone. Цены удивляют

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На «Авито» начали продавать недоступные в России iPhone. Цены удивляютОбещают привезти устройства из-за рубежа
8 марта Apple представила новые смартфоны iPhone SE (2022), iPhone 13 в зелёном цвете и компьютер Mac Studio. Все эти устройства не будут официально поставляться в Россию из-за ситуации на Украине. На «Авито» же появились первые объявления от перекупщиков.
Объявление о продаже заметило издание iPhones.ru. По наблюдениям журналистов, нижний порог цены на iPhone SE (2022) составляет 59 тысяч рублей. Верхний — 150 тысяч. Мы нашли и такие объявления:
Что касается iPhone 13 в новой расцветке, то предлагают стандартную модель за 129 тысяч рублей, iPhone 13 Pro — за 175 тысяч рублей, iPhone 13 Pro Max — до 400 тысяч рублей.
Компьютер Mac Studio обещают привезти за 345 тысяч рублей.
Отметим, что эта публикация не является рекомендацией к действию.