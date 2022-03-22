На «Авито» начали продавать недоступные в России iPhone. Цены удивляют

Обещают привезти устройства из-за рубежа

8 марта Apple представила новые смартфоны iPhone SE (2022), iPhone 13 в зелёном цвете и компьютер Mac Studio. Все эти устройства не будут официально поставляться в Россию из-за ситуации на Украине. На «Авито» же появились первые объявления от перекупщиков.