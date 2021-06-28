На автобусной остановке нашли секретные военные документы

Всего были найдены 50 страниц документов министерства обороны Великобритании. В этих бумагах подробно описаны военные цели и соображения относительно британского эсминца Defender, а также планы с пометкой «Secret UK Eyes Only». В этом разделе описаны потенциальные планы Великобритании по её военному присутствию в Афганистане после ухода НАТО из этого региона.

Минобороны уже объявило, что начало расследование инцидента, в ходе которого конфиденциальные документы оказались найдены представителем общественности.

Человек, который обнаружил документы, сам связался с BBC, когда понял, что находится в его руках. Журналисты увидели, что в документах содержались официальные отчёты по реакции российских военных на прохождение эсминца Defender рядом с побережьем Крыма.