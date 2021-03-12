На Байкале запустят глубоководный телескоп для изучения Вселенной

Дело в том, что нейтрино слабо взаимодействуют с окружающим веществом. Однако, пройдя сквозь толщу Земли, частицы могут с некоторой вероятностью провзаимодействовать в воде Байкала и породить каскад заряженных частиц. Черенковский свет от них распространяется в воде и регистрируется оптическими модулями телескопа. Кроме того, просторы озера помогут защитить установку от помех.

Нейтрино интересны учёным, поскольку могут добираться до Земли из нёдр галактик. Телескоп Baikal Gigaton Volume Detector состоит из системы глубоководных станций и стальных тросов, которые прикреплены ко дну озера якорями. У системы есть 36 оптических модулей.

Модель телескопа, которую сейчас устанавливают, начала разрабатываться в 2015 году.