На Байконуре экипаж Союза МС‑28 «примерил» корабль

Они ознакомились с размещением грузов в бытовом отсеке и спускаемом аппарате, проверили органы управления движением, ориентацией и спуском, а также поработали с лазерным дальномером импульсного типа, который нужен для ручного управления в экстренных ситуациях.

Космонавты проверили герметичность скафандров и оценили удобство работы в них. Они также осмотрели оборудование, которое предстоит доставить на борт станции.

В программе также были церемония поднятия флагов стран‑участниц миссии и посещение памятных мест Байконура.