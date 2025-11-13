На Байконуре экипаж Союза МС‑28 «примерил» корабль

Опубликовано 13 ноября 2025, 19:401 мин.
На Байконуре экипаж Союза МС‑28 «примерил» корабльПредстартовые тренировки
На космодроме Байконур космонавты и астронавты провели предстартовую подготовку перед запуском «Союза МС‑28», который состоится 27 ноября. Так, основной и дублирующий экипажи «примерили» корабль.
© Роскосмос
Они ознакомились с размещением грузов в бытовом отсеке и спускаемом аппарате, проверили органы управления движением, ориентацией и спуском, а также поработали с лазерным дальномером импульсного типа, который нужен для ручного управления в экстренных ситуациях.
Космонавты проверили герметичность скафандров и оценили удобство работы в них. Они также осмотрели оборудование, которое предстоит доставить на борт станции.
В программе также были церемония поднятия флагов стран‑участниц миссии и посещение памятных мест Байконура.