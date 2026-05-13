На Boeing подали в суд за «намеренное сокрытие» дефектов самолетов 737 MAX

В 2016 году LOT переживала «трудные времена» и решила обновить парк самолётами 737 MAX. Якобы Boeing уверял, что пилоты, ранее летавшие на старых 737, смогут пересесть на новую модель «почти без дополнительного обучения». При этом инженеры Boeing уже знали, что у самолёта есть проблема: в некоторых ситуациях нос непроизвольно задирается вверх. Для исправления они разработали систему MCAS, которая автоматически опускает нос. Как утверждают в LOT, Boeing намеренно ввёл в заблуждение пилотов и власти, чтобы «требование дорогостоящих тренировок на симуляторах сняли».

В 2018 и 2019 годах произошли две катастрофы 737 MAX — в Индонезии и Эфиопии. Погибло 346 человек. Причиной назвали неисправность той самой системы MCAS. Полёты на этих самолётах приостановили.

Из-за 20-месячного простоя LOT понёс убытки: отменённые рейсы, выплаты пассажирам и аренда других лайнеров. Авиакомпания требует компенсацию. Boeing, в свою очередь, заявляет, что LOT продолжает эксплуатировать 737 MAX и «не вправе называть себя жертвой».