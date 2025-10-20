На борту самолета Air China загорелся пауэрбанк

Опубликовано 20 октября 2025, 23:151 мин.
На борту самолета Air China загорелся пауэрбанкЛитиевая батарея
Пассажиры рейса Air China CA139 пережили не самый приятный опыт — во время полёта загорелась литиевая батарея в ручной клади одного из пассажиров. Инцидент произошёл 18 октября утром на маршруте из Ханчжоу в Сеул. На борту находились 160 человек.
© NBC News
Пламя вспыхнуло в багажной полке, и салон быстро заполнился дымом. По словам очевидцев, перед возгоранием раздался громкий хлопок, после чего из верхнего отсека вырвались языки пламени. Экипаж действовал быстро — стюардессы с огнетушителями потушили огонь, а пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в Шанхае.
Самолёт благополучно приземлился, пострадавших нет, повреждения оказались незначительными. Позже авиакомпания отправила пассажиров в Сеул на другом лайнере.
По предварительным данным, причиной пожара стал внешний аккумулятор, однако марка устройства не уточняется.