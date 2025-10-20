На борту самолета Air China загорелся пауэрбанк

Пламя вспыхнуло в багажной полке, и салон быстро заполнился дымом. По словам очевидцев, перед возгоранием раздался громкий хлопок, после чего из верхнего отсека вырвались языки пламени. Экипаж действовал быстро — стюардессы с огнетушителями потушили огонь, а пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в Шанхае.

Самолёт благополучно приземлился, пострадавших нет, повреждения оказались незначительными. Позже авиакомпания отправила пассажиров в Сеул на другом лайнере.

По предварительным данным, причиной пожара стал внешний аккумулятор, однако марка устройства не уточняется.