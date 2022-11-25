На часах воссоздали легендарную заставку Джеймса Бонда, используя только механические детали

Но здесь нет ни ЖК-, ни OLED-экранов. Seamaster Diver 300M - это полностью механические часы, поэтому для создания анимации Omega использовала эффект муара, когда “интерференционные узоры от спиральных узоров на вращающихся дисках показывают последовательность простой четырехкадровой анимации входа Бонда”. А поскольку механизм анимации связан с движущейся секундной стрелкой часов, он воспроизводится постоянно, пока часы работают и показывают время.

К сожалению, Seamaster Diver 300M 60 Years Of James Bond, обойдется вам в 7600 долларов.