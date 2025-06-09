На Чикаго впервые за почти 100 лет обрушилась сильная песчаная буря

Опубликовано 09 июня 2025, 00:321 мин.
На Чикаго впервые за почти 100 лет обрушилась сильная песчаная буряРедко явление
В середине мая над Средним Западом США пронёсся огромный пылевой фронт. Благодаря спутнику NOAA GOES-19 учёные смогли наблюдать за этим событием с космоса.
© NOAA
Пылевая буря началась 16 мая в северной части Иллинойса и двинулась на восток через Чикаго и север Индианы. Её вызвали сильные ветры, поднявшие пыль с сухих полей после гроз в центральном Иллинойсе. Ветер достигал скорости более 97 км/ч, создавая плотную пылевую завесу.
Для региона Великих озёр такие бури редкость, а для Чикаго — тем более. Последний раз сильная пыльная буря была здесь в 1985 году, но та была гораздо слабее. По данным Национальной службы погоды США, подобное по силе событие в Чикаго не случалось почти 100 лет — с 1930-х годов.