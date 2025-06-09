На Чикаго впервые за почти 100 лет обрушилась сильная песчаная буря

Пылевая буря началась 16 мая в северной части Иллинойса и двинулась на восток через Чикаго и север Индианы. Её вызвали сильные ветры, поднявшие пыль с сухих полей после гроз в центральном Иллинойсе. Ветер достигал скорости более 97 км/ч, создавая плотную пылевую завесу.

Для региона Великих озёр такие бури редкость, а для Чикаго — тем более. Последний раз сильная пыльная буря была здесь в 1985 году, но та была гораздо слабее. По данным Национальной службы погоды США, подобное по силе событие в Чикаго не случалось почти 100 лет — с 1930-х годов.