На что способен «самый вооруженный истребитель в мире»

В ней отмечалось, что в конце августа F-15EX Eagle II из 53-го авиакрыла ВВС США провел полеты с тремя крылатыми ракетами класса «воздух-земля» AGM-158 JASSM и 12 ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM.

В статье отмечается, что ключ к значительному увеличению грузоподъемности F-15EX лежит в его новых пилонах Advanced Missile and Bomb Ejector Rack (AMBER). Эти стойки, в которых размещаются ракеты и бомбы и устанавливается связь между самолетом и боеприпасами, позволяют F-15EX нести на 50% больше ракет класса «воздух-воздух», всего 12 единиц.

Автор подчеркивает, что такая ракетная нагрузка может сделать F-15EX самым тяжеловооруженным истребителем всех времен. Даже если вероятность успешного попадания ракеты AMRAAM составит 50%, самолет сможет сбить шесть воздушных целей. Кроме того, модернизированный истребитель получил дистанционное электронное управление и новое бортовое оборудование.