На что способно тактическое ядерное оружие

12:58, 15 февраля 2023
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На что способно тактическое ядерное оружиеИ против чего оно подходит
Тактическое ядерное оружие (ТЯО) подходит для уничтожения транспортных узлов, скоплений пехоты и техники, в интервью News.ru рассказал военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, мощность одного заряда тактического ядерного оружия сопоставима с 200-300 тоннами тротила.
Фото: Unsplash
Военный эксперт отметил, что это оружие отлично подходит для уничтожения танковой роты, больших скоплений пехоты с военной техникой, мостов, а также транспортных узлов.
"И не забываем про психологический фактор — если враг знает, что по нему может прилететь заряд ТЯО. Если оперативный тактический ракетный комплекс может уничтожить по 350 человек и 40 единиц техники всего лишь двумя ракетами, то представьте, на что способно ТЯО", - заявил эксперт.