На Comic Con появилась голограмма Стэн Ли — автора Человека-Паука

В специальной кабине посетители могут пообщаться с виртуальным образом Ли. По словам организаторов, эта идея появилась около полугода назад как способ сохранить наследие писателя и дать новым фанатам возможность «встретить» легенду.

Проект реализован компаниями Proto Hologram и Hyperreal, которые использовали записи многочисленных публичных выступлений и интервью Ли. Чтобы голограмма оставалась максимально правдоподобной, инженеры встроили «ограничители»: виртуальный Стэн говорит только то, что он действительно говорил при жизни.

На презентации голограмма делилась воспоминаниями о любви к фанатским мероприятиям и рассказывала, как много значат для него истории поклонников о влиянии Marvel.