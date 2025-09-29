На Comic Con появилась голограмма Стэн Ли — автора Человека-Паука

Опубликовано 29 сентября 2025, 15:001 мин.
На Comic Con появилась голограмма Стэн Ли — автора Человека-ПаукаВ Лос-Анджелесе
Создатель культовых героев Marvel — Человека-Паука, Халка, Железного Человека и Тора «появился» на публике вновь, хоть и не вживую: Стэн Ли ушёл из жизни в 2018 году. На фестивале Comic Con в Лос-Анджелесе представили его голограмму, созданную с помощью искусственного интеллекта.
В специальной кабине посетители могут пообщаться с виртуальным образом Ли. По словам организаторов, эта идея появилась около полугода назад как способ сохранить наследие писателя и дать новым фанатам возможность «встретить» легенду.
Проект реализован компаниями Proto Hologram и Hyperreal, которые использовали записи многочисленных публичных выступлений и интервью Ли. Чтобы голограмма оставалась максимально правдоподобной, инженеры встроили «ограничители»: виртуальный Стэн говорит только то, что он действительно говорил при жизни.
На презентации голограмма делилась воспоминаниями о любви к фанатским мероприятиям и рассказывала, как много значат для него истории поклонников о влиянии Marvel.
Источник:reuters
Автор:Максим Многословный