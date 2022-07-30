На дне немецкой реки найдено 375-летнее судно с грузом в 150 бочек

"Независимая датировка корабельных бревен в трех разных лабораториях показала, что судно было построено в середине 17 века", - сказал Фриц Юргенс, археолог из Кильского университета в Германии.

Юргенс добавил, что грузом корабля была негашеная известь, которая использовалась для изготовления строительного раствора и штукатурки. Первоначальный анализ затонувшего судна показал, что корабль сел на мель на одном из поворотов реки, и повреждения, полученные в результате этого события, затопили судно.

Судно было обнаружено во время плановых измерений реки местным управлением водных путей и судоходства. Работники управления обнаружили аномалию на дне реки с помощью многолучевого эхолота - типа гидролокатора, используемого для картирования дна водных путей.