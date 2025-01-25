На днях пройдут испытания раздачи интернета со Starlink на смартфоны

Опубликовано 25 января 2025, 17:151 мин.
На днях пройдут испытания раздачи интернета со Starlink на смартфоныSpaceX готовится расширить спутниковую группировку
Илон Маск в своём Х-аккаунте сообщил, что в конце недели компания SpaceX начнёт испытания возможности интернет-подключения смартфонов напрямую к спутникам Starlink.
SpaceX несколько лет работала над развёртыванием нового стандарта, позволяющего спутникам раздавать интернет непосредственно на мобильные девайсы, минуя использующиеся сейчас специальные терминалы. Для реализации проекта SpaceX вывела на орбиту более 7,1 тысячи мини-спутников.
У Маска весьма амбициозные намерения: SpaceX готовится развернуть на орбите спутниковую группировку, насчитывающую 12 тысяч аппаратов. Это позволит расширить спутниковую сеть Starlink до 30 тысяч единиц. По слухам, вложения в проект составляют $10 млрд.