На днях пройдут испытания раздачи интернета со Starlink на смартфоны

SpaceX несколько лет работала над развёртыванием нового стандарта, позволяющего спутникам раздавать интернет непосредственно на мобильные девайсы, минуя использующиеся сейчас специальные терминалы. Для реализации проекта SpaceX вывела на орбиту более 7,1 тысячи мини-спутников.

У Маска весьма амбициозные намерения: SpaceX готовится развернуть на орбите спутниковую группировку, насчитывающую 12 тысяч аппаратов. Это позволит расширить спутниковую сеть Starlink до 30 тысяч единиц. По слухам, вложения в проект составляют $10 млрд.