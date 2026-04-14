На дом главы OpenAI снова напали

По данным следствия, они проехали на машине мимо дома Альтмана, когда пассажир высунул руку в окно и выстрелил. Оружие изъято. Никто не пострадал.

Это случилось спустя день после первого нападения. Чуть ранее 20-летний Дэниел Морено-Гама бросил коктейль Молотова в дом Альтмана, а затем поехал к офису OpenAI и начал бить стёкла стулом. Молодого человека тоже арестовали.

При нём нашли зажигательные устройства, канистру с керосином и манифест. В тексте он выступал против развития искусственного интеллекта и призывал к насилию.