На дом главы OpenAI снова напали

Опубликовано 14 апреля 2026, 17:181 мин.
На дом главы OpenAI снова напалиНа этот раз стрельбой
В Сан-Франциско во второй раз напали на дом Сэма Альтмана — руководителя OpenAI, создавшей ChatGPT. В воскресенье полиция арестовала 25-летнюю Аманду Том и 23-летнего Мухамада Хуссейна.
По данным следствия, они проехали на машине мимо дома Альтмана, когда пассажир высунул руку в окно и выстрелил. Оружие изъято. Никто не пострадал.
Это случилось спустя день после первого нападения. Чуть ранее 20-летний Дэниел Морено-Гама бросил коктейль Молотова в дом Альтмана, а затем поехал к офису OpenAI и начал бить стёкла стулом. Молодого человека тоже арестовали.
При нём нашли зажигательные устройства, канистру с керосином и манифест. В тексте он выступал против развития искусственного интеллекта и призывал к насилию.