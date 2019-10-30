На Донбассе решили развивать криптовалюты

Предложения выдвинули участники донецкого Международного инвестиционного форума. Они хотят разработать в ДНР особые условия для привлечения инвесторов, создать офшорную зону с полным освобождением от налогов и таможенных пошлин, наладить передачу земельных участков в безвозмездное и бессрочное пользование, а также легализовать инфраструктуру блокчейн-технологий.

Все эти идеи оформят в итоговый документ и передадут на рассмотрение правительству республики в рамках предложений для формирования инвестиционной политики.

Международный инвестиционный форум начался в Донецке во вторник. Участвуют в нём представители России, США, Сирии, Франции, Турции, Ирана, Египта и Абхазии.