На Донбассе заблокировали Google

«Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернётся в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий», — цитируют СМИ Пушилина.

На днях в «ЛНР» тоже заявили, что не будут использовать сервисы Google.