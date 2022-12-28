На eBay продавались устройства для снятия биометрики американских военных, напичканные данными

Устройства были приобретены группой белых хакеров, которые обнаружили отпечатки пальцев, сканы радужной оболочки глаз, фотографии людей и их описания, все в незашифрованном виде и защищенные лишь паролем по умолчанию. В своем блоге хакеры назвали получение конфиденциальных данных "откровенно скучным занятием", учитывая, как легко их было читать, копировать и анализировать.

Матиас Маркс, возглавлявший работу группы по исследованию устройств, не считает, что сами данные скучны, хотя и назвал тот факт, что они смогли получить их в свои руки, "невероятным". Хотя он планирует удалить данные после того, как группа закончит исследовать, то, что они уже нашли. Однако эта ситуация заставляет задуматься о том, насколько тщательно военные охраняли эту информацию.

В общей сложности члены Chaos Computer Club приобрели шесть устройств, которые, как пишет Times, использовались военными около десяти лет назад для сбора биометрической информации на контрольно-пропускных пунктах, во время патрулирования, досмотра и других операций. По словам хакеров, одно из устройств содержало 2632 имени людей и "очень чувствительные биометрические данные", которые были собраны примерно в 2012 году.