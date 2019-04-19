На eBay выставили фрагменты скелета детёныша Ти-Рекса

Окаменевшие кости динозавра были обнаружены в 2013 году. С 2017 выступали в качестве экспоната в Музее естественной истории Канзасского университета, США. Теперь учёный, обнаруживший окаменелость, зачем-то решил её продать.

В объявлении о продаже на eBay написано, что детёныш тираннозавра имел тело длиной 15 футов (около 4,5 метров). Размер его черепа составляет почти полметра. Как показал анализ окаменелости, динозавр погиб в возрасте четырёх лет, а значит был ещё детёнышем.

Общество палеонтологии позвоночных уже успело выразить своё недовольство продажей фрагментов скелета тираннозавра, так как посчитало, что их ещё недостаточно изучили.