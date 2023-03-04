На eBay выставили на продажу пиджак из "человеческой" кожи

На eBay выставили на продажу пиджак из "человеческой" кожиНа работу в таком не сходишь
Пиджак из "человеческой" кожи теперь можно приобрести всего за £600 (около 54 тыс рублей). Его можно заказать на eBay, передает NY Post. Продавец, не раскрывающий своего настоящего имени, утверждает, что материал только напоминают человеческую кожу и ей не является.
Фото: thefleshkrafter
“Вы присылаете мне куртку, которая, как вы знаете, подходит вам по размеру. Затем я покрываю его копией человеческой кожи и либо доставляю его вам, либо отправляю его вам", – пишет автор жуткого элемента гардероба.
Каждый такой пиджак сделан из уникального "силиконового латекса", в качестве аксессуаров продавец предлагает добавить "татуировки" и "человеческие соски". Ответим на немой вопрос: да, эти пиджаки покупают.
Помимо курток из “плоти”, ремесленник продает еще и маски, а также ожерелья из “человеческих сосков”.