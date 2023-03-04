На eBay выставили на продажу пиджак из "человеческой" кожи

“Вы присылаете мне куртку, которая, как вы знаете, подходит вам по размеру. Затем я покрываю его копией человеческой кожи и либо доставляю его вам, либо отправляю его вам", – пишет автор жуткого элемента гардероба.

Каждый такой пиджак сделан из уникального "силиконового латекса", в качестве аксессуаров продавец предлагает добавить "татуировки" и "человеческие соски". Ответим на немой вопрос: да, эти пиджаки покупают.

Помимо курток из “плоти”, ремесленник продает еще и маски, а также ожерелья из “человеческих сосков”.