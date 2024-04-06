На экзопланете WASP-76b заметили «радугу»

WASP-76b — это ад, одна сторона которого вечно испепеляется звездой, а другая окутана тьмой. На вечно освещенной солнцем стороне температура превышает 2400 градусов Цельсия, достаточно горячая, чтобы расплавить и испарить камень, а также сформировать облака железа, которые могут пролиться дождем расплавленного металла.

Загадка кроется в неравномерном распределении света через терминаторы (линия, разделяющая день и ночь). Космический телескоп CHEOPS наблюдал за планетой в течение трех лет и обнаружил более яркий восточный терминатор по сравнению с западным.

Эта асимметрия заставила астрономов выдвинуть гипотезу «глории», часто наблюдаемая на Земле и Венере, она возникает, когда солнечный свет отражается от идеально однородных капель в облаках. Природа этих капель на WASP-76b остается неизвестной, но железо, уже обнаруженное в палящей атмосфере, является одним из претендентов.

Если результаты подтвердятся, это будет первое обнаружение глории за пределами нашей Солнечной системы. Для подтверждения теории необходимы дальнейшие наблюдения.