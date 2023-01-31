На энергии ветра и света: учёные разработали робота-фею

Искусственная фея, разработанная учёными, имеет несколько особенностей. Благодаря лёгкой структуре — 1,2 мг — она может легко парить в воздухе, направляемая ветром. Более того, стабильная генерация отдельных вихревых колец позволяет путешествовать ей на большие расстояния.

Также робот может питаться и управляться источником света , например, лазерным лучом или светодиодом. В будущем исследователи сосредоточатся на улучшении светочувствительности материала, чтобы устройство могло работать при солнечном свете.