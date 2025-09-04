На этот раз без России: названы лучшие лёгкие истребители

Лёгкие истребители — это не только про малый вес или компактные размеры. Главное их преимущество — высокая маневренность, обусловленная лёгким планером и мощным двигателем. Такие машины обладают меньшей нагрузкой на крыло и высокой тяговооружённостью, что позволяет им выполнять сложные манёвры. Однако с развитием технологий акцент сместился на электронику: радары, дальнобойные ракеты и системы управления огнём стали ключевыми. Несмотря на это, лёгкие истребители остаются востребованными благодаря своей экономичности и простоте эксплуатации.

Российские самолёты, такие как МиГ-29 и МиГ-35, в своё время считались передовыми, но сегодня их конструкция устарела. МиГ-29 был звездой 80-х и 90-х годов, устанавливая рекорды по маневренности, но отсутствие современных радаров с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) и слабая боевая нагрузка ограничивают его возможности. МиГ-35, модернизированная версия, также не оправдал ожиданий, проиграв тендеры и не получив широкого распространения. Новый российский проект Су-75 Checkmate обещает стать одним из лучших в классе, но он всё ещё находится в стадии разработки и не поступил на вооружение.

Первую строчку рейтинга на данный момент возглавляет американский F-35A. Этот истребитель пятого поколения выделяется передовой электроникой, мощными радарами с АФАР и высокой скрытностью, что даёт ему преимущество в бою. Боевой радиус в 1080 км и широкий арсенал высокоточных ракет делают его универсальным. Однако высокая стоимость эксплуатации и сложности обслуживания остаются серьёзными недостатками, особенно для ранних моделей, которые быстро устаревают.