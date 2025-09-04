На этот раз без России: названы лучшие лёгкие истребители

На этот раз без России: названы лучшие лёгкие истребителиОт F-35 до индийского HAL Tejas
© Ferra.ru
Лёгкие истребители — это не только про малый вес или компактные размеры. Главное их преимущество — высокая маневренность, обусловленная лёгким планером и мощным двигателем. Такие машины обладают меньшей нагрузкой на крыло и высокой тяговооружённостью, что позволяет им выполнять сложные манёвры. Однако с развитием технологий акцент сместился на электронику: радары, дальнобойные ракеты и системы управления огнём стали ключевыми. Несмотря на это, лёгкие истребители остаются востребованными благодаря своей экономичности и простоте эксплуатации.
Российские самолёты, такие как МиГ-29 и МиГ-35, в своё время считались передовыми, но сегодня их конструкция устарела. МиГ-29 был звездой 80-х и 90-х годов, устанавливая рекорды по маневренности, но отсутствие современных радаров с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) и слабая боевая нагрузка ограничивают его возможности. МиГ-35, модернизированная версия, также не оправдал ожиданий, проиграв тендеры и не получив широкого распространения. Новый российский проект Су-75 Checkmate обещает стать одним из лучших в классе, но он всё ещё находится в стадии разработки и не поступил на вооружение.
Первую строчку рейтинга на данный момент возглавляет американский F-35A. Этот истребитель пятого поколения выделяется передовой электроникой, мощными радарами с АФАР и высокой скрытностью, что даёт ему преимущество в бою. Боевой радиус в 1080 км и широкий арсенал высокоточных ракет делают его универсальным. Однако высокая стоимость эксплуатации и сложности обслуживания остаются серьёзными недостатками, особенно для ранних моделей, которые быстро устаревают.
На втором месте — F-16, гордость ВВС США. Этот самолёт стал эталоном лёгкого истребителя благодаря надёжности, хорошей боевой нагрузке (7800 кг) и высокой тяговооружённости (1,03). Многочисленные модификации позволяют F-16 оставаться актуальным, хотя боевой радиус без дополнительных баков ограничен 600 км, а стоимость новых версий (около 70 млн долларов) делает его менее конкурентоспособным по сравнению с более современными аналогами.
Третью позицию занимает шведский JAS-39 Gripen. Этот истребитель — пример баланса характеристик. Он недорог в эксплуатации (4700 долларов за час полёта), неприхотлив к взлётным полосам и оснащён современной авионикой. Однако его тяговооружённость (0,97) ниже, чем у конкурентов, а отсутствие боевого опыта ограничивает оценку его эффективности. Gripen идеально подходит странам с ограниченным бюджетом и нейтральной политикой.
Четвёртое место достаётся китайскому J-10. Разработанный на основе израильского проекта, он использует аэродинамическую схему «утка» и двигатель, скопированный с советского АЛ-31ФН. J-10C претендует на поколение 4++ благодаря радару с АФАР и боевой нагрузке в 7600 кг. Однако электроника пока отстаёт от западных аналогов, а боевой радиус (800 км) остаётся средним. Китай делает ставку на развитие пятого поколения, поэтому J-10 — временное решение для обновления авиапарка.
Замыкает пятёрку индийский HAL Tejas. Этот самолёт создавался для замены устаревших МиГ-21, но стал долгостроем: от идеи в 1983 году до принятия на вооружение в 2015 прошло более 30 лет. Tejas лёгок (6560 кг) и оснащён радаром с АФАР, но его боевой радиус (500 км) и тяговооружённость (0,73−1,07) оставляют желать лучшего. Зависимость от иностранных комплектующих также ограничивает его независимость.
Лёгкие истребители продолжают играть ключевую роль в современных ВВС. Они уступают тяжёлым машинам по дальности и боевой нагрузке, но выигрывают в маневренности и экономичности.