В этот раз без России: Топ лучших лёгких истребителей мира

Проект модернизации платформы до уровня поколения 4++, с внедрением АФАР и элементов стелс в МиГ-35 также не дал перспектив — машина проиграла почти все тендеры последние годы. Ситуацию выправили только успехи продаж МиГ-29М в Египет и Алжир, но речь шла о сравнительно малых объёмах. Российские же ВКС ограничились 4 МиГ-35 и двумя его учебно-боевыми версиями.

На сегодня можно говорить, что будущего у машин на платформе МиГ-29 нет, хотя на вооружении сравнительно бедных стран, они вероятно прослужат ещё довольно долго.

Поэтому сравнивать машину мы не станем.

HAL Tejas – 5 место

Это первый индийский истребитель собственной разработки, который должен в перспективе снизить зависимость Индии от импорта. Изначально предполагалась замена устаревших МиГ-21, впоследствии программу расширили. Предсказуемо, такая машина оказалась и чудовищным долгостроем (1983 год – запуск проекта, 2001 – первый полёт, 2015 – принятие на вооружение), и весьма несовершенной.

Полностью индийским истребитель так же не стал – только 60% элементов разработаны на родине.

Силовая установка 1 х General Electric F404, который на американских F/A-18 стоят по два, также их ставили на F-117. Это не самый новый двигатель из возможных, однако он имеет цифровую систему контроля эксплуатации, модульный (легок в ремонте и обслуживании), и устойчив к срыву потока (когда сложный угол атаки, и сопло временно может недостаточно «глотать» воздух). Переход от холостого хода на форсаж всего 4 секунды.