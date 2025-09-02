В этот раз без России: Топ лучших лёгких истребителей мира

В этот раз без России: Топ лучших лёгких истребителей мираПотому что наш МиГ застрял «между прошлым и будущим», а Су-75 ещё не вышел
Лёгкий истребитель — не строгая терминология, как это в основном бывает в военной аналитике. Даже всем привычные поколения истребителей — не более чем условность. Поэтому далее в нашей подборке будут машины, подходящие под критерии «легкий» в общем.
Легкий истребитель — это не только, и не столько про массу, боевую нагрузку или дальнобойность систем вооружений.
Маневренность — как бы главная характеристика таких машин, или, как говорят, «наиболее лёгкий планер с наиболее мощной силовой установкой внутри». Тем не менее, на ранних этапах лёгкий истребитель был в первую очередь именно бойцом воздушного боя, с высокими характеристиками скороподъёмности, устойчивости и управляемости в сложных маневрах.
Достигается это меньшей нагрузкой на крыло и лучшим показателем тяговооружённости, или соотношением тяги двигателя к массе самолёта (для реактивных машин тяга — более подходящий термин, чем удельная мощность). Со временем сюда добавляется меньшая инерция и ослабленная статическая устойчивость — по-простому это способность машины сорваться в резкий и крутой маневр с наименьшим сопротивлением аэродинамических сил.
Стратегическая эффективность — со временем, когда возможности атаковать цели по дальности кратно возросли (4+ поколение), это привело к увеличению дистанций воздушного боя. Поэтому маневренные характеристики отошли на второй план перед бортовыми РЛС, дальнобойными ракетами и системами управления огнём. Иными словами, на передний план вышла «электронная начинка».
Но концепта лёгких истребителей это не отменило. Только теперь акцент перешёл на простоту и дешевизну таких машин. Лёгких истребителей можно произвести больше при ограниченном бюджете. Они менее требовательны к качествам взлётно-посадочных полос, обслуживанию (квалификация персонала, стоимости расходников и запчастей), более экономичны по расходу топлива.
Уступают тяжёлым машинам по характеристикам — боевой радиус, боевая нагрузка, крейсерская скорость и, часто, по дальнобойности бортовых радаров. Однако это делает их основным инструментом стандартных операций, позволяя снизить износ и риски более тяжёлых и дорогих машин для операций более сложных. Таким образом, лёгкие истребители составляют основной парк боевой ударной авиации даже самых «богатых» ВВС мира — в том числе США.
Тактическая эффективность — в среднем радары лёгких истребителей на 30% уступают по дальности обнаружения тяжёлым. Однако они обладают и меньшими габаритами с поперечном сечении, из-за чего обнаружение их примерно на 50% ближе, чем тяжёлых. Это большое преимущество, при условии схожих характеристик и методов радиолокационной маскировки (стелс-технологии).
Дисбаланс усиливает и тот факт, что бортовые радары хорошо видят только фронт. В результате может быть множество конфигураций боя, где лёгкие истребители будут иметь даже преимущества вне визуального обнаружения. Решают также средства дальней разведки, управление и тактика применения авиационных групп. Это важный фактор, почему в истребителях поколений 5 и 4++ важны боковые и кормовые радары.
Поэтому и МиГ-29 может выйти победителем из боя с F-15, или Dassault Mirage 2000 c Су-27.
Кстати, тут тоже важна терминология. В российской, как ранее в советской классификации не было «легкого истребителя», но были фронтовые — сюда относятся и классика МиГ-21, и его внук МиГ-29. Такие машины предназначены не для самостоятельных операций ВВС, а для поддержки наземных сил — прикрытие от действий авиации противника, нанесение высокоточных ударов в интересах сухопутных сил.
Однако, много схожести и в подходе к проектированию, и идеологии применения, вполне позволяют нам сравнивать фронтовые и лёгкие машины, как «одноклассников». Первым же российским лёгким истребителем должен стать Су-75 «Шах и мат» в пятом поколении, или ЛТС — лёгкий тактический самолёт.
Впрочем, перейдём к рейтингу.
Про МиГ-29/МиГ-35
По идее в рейтинге должен быть представлен этот российский истребитель, однако с этим есть сложности.
Главная — на МиГ-29 попросту «забили», после развала СССР ограничения, как внешнего рынка, так и возможностей закупок российскими ВВС, привели к выраженному лидерству машин «Сухого» на базе Су-27. И хотя сам бренд «МиГ» в иностранной прессе давно стал синонимом «советский истребитель», сейчас машины с этой аббривиатурой на грани исчезновения.
В 1980-е годы, и долгое время в 1990-е техническое оснащение и лётные характеристики ставили множество рекордов, и МиГ-29 справедливо считался одним из лучших истребителей в мире. Только с тех пор прошло более 30 лет, и, мягко говоря, многое поменялось.
И хотя характеристики машины в боях в пределах видимости остаются весьма внушительными и сегодня, аппаратный комплекс для боя вне пределов видимости устарел, особенно в базовых версиях. Но именно последнее имеет значение для современного истребителя. Самолёты не оснащены радарами с АФАР (активной фазированной антенной решёткой), ставшими стандартом на сегодня — а это снижает заметность при активной работе, устойчивость к РЭБ, дальнобойность и способность дать более детальную картину.
Проект модернизации платформы до уровня поколения 4++, с внедрением АФАР и элементов стелс в МиГ-35 также не дал перспектив — машина проиграла почти все тендеры последние годы. Ситуацию выправили только успехи продаж МиГ-29М в Египет и Алжир, но речь шла о сравнительно малых объёмах. Российские же ВКС ограничились 4 МиГ-35 и двумя его учебно-боевыми версиями.
На сегодня можно говорить, что будущего у машин на платформе МиГ-29 нет, хотя на вооружении сравнительно бедных стран, они вероятно прослужат ещё довольно долго.
Поэтому сравнивать машину мы не станем.
HAL Tejas – 5 место
Это первый индийский истребитель собственной разработки, который должен в перспективе снизить зависимость Индии от импорта. Изначально предполагалась замена устаревших МиГ-21, впоследствии программу расширили. Предсказуемо, такая машина оказалась и чудовищным долгостроем (1983 год – запуск проекта, 2001 – первый полёт, 2015 – принятие на вооружение), и весьма несовершенной.
Полностью индийским истребитель так же не стал – только 60% элементов разработаны на родине.
Силовая установка 1 х General Electric F404, который на американских F/A-18 стоят по два, также их ставили на F-117. Это не самый новый двигатель из возможных, однако он имеет цифровую систему контроля эксплуатации, модульный (легок в ремонте и обслуживании), и устойчив к срыву потока (когда сложный угол атаки, и сопло временно может недостаточно «глотать» воздух). Переход от холостого хода на форсаж всего 4 секунды.
Радары израильского происхождения, а вот РЭБ, авионика, активная защита и система управления вооружениями — свои, но при участии иностранных компаний как подрядчиков. Что действительно своё так своё — конструкция планера из алюминиевых, титановых и композитных материалов собственной разработки.
Преимущества:
-
самый лёгкий в подборке, вес пустого всего 6560 кг
-
нагрузка на крыло всего 255 кг/м²
-
малоразмерность
Недостатки:
-
низкий боевой радиус всего 500 км (без дополнительных баков)
-
боевая нагрузка противоречива по разным источникам – от 3500 до 5300 кг, вероятно так же привязана к типу двигателей, и в поздних выпусках больше чем в первых, тем не менее, по современным стандартам это не очень много
-
сравнительно низкий потолок в 15 000 метров
-
коэффициент тяговооружённости (соотношение тяги к весу) 0,73 – 1,07 в зависимости от модификации силовой и режима полёта, довольно низкий для такого лёгкого и компактного истребителя
В целом первый блин вышел вполне себе не комом: истребитель со скрипом влезает в поколение 4+/4++, оснащён радаром с АФАР снижающим заметность, и радиопоглощающими покрытиями. Несмотря на стандартную геометрию планера, за счёт малых габаритов имеет скромный ЭПР. В перспективе есть все возможности сделать производство и модернизацию полностью локальной.
В то же время машина сразу вышла устаревшей — конечно, надо с чего-то начинать, но в вопросе новейших авиационных комплексов зависимость от импорта никуда не денется.
J-10 – четвёртое место
Китайский самолёт так же разрабатывался для замены устаревших морально копий истребителей линейки МиГ 2-го и 3-го поколений. В основе его израильский концепт IAI Lavi, основанный в свою очередь на F-16 — главным образом переход на аэродинамическую схему «утка» со вспомогательным оперением спереди при треугольном основном крыле, довольно распространённую сегодня схему для легких истребителей.
По старой традиции сначала китайцы влились в совместный с израильтянами проект, а потом свалили, заполучив доступ к чертежам. Силовая — тоже копия советского АЛ-31ФН, однако по китайским данным им удалось на 7% увеличить тягу, и с 500 до 750 часов ресурс, а также модифицировать сопло для повышения скрытности.
У машины четыре основных модификации, характеристики которых поступательно растут. После долгих прений удалось стандартизировать для J-10 радар с АФАР, как более современный — снижает заметность при активной работе, устойчив к РЭБ, дальнобойный и способный дать более детальную картину.
По собственным китайским данным, в учебном бою J-10C удалось добиться победы над российскими Су-35, хотя не указываются разыгранные условия. В целом машина претендует на поколение 4++. Геометрия планера выполнена с учетом требований стелс (DSI воздухозаборники), а также имеет специальные радиопоглощающие покрытия корпуса и фонаря кабины.
Преимущества:
-
высокая крейсерская скорость 0,93 Мах
-
высокоманевренная машина при высоких нагрузках на крыло в 543 кг/м²
-
солидная боевая нагрузка в 7 600 кг
-
высокая тяговооружённость в 1,1 при пустой массе 8 840 кг
Недостатки:
-
средний по современным меркам боевой радиус в 800 км
-
высокая маневренность только у J-10B, управляемость вектором тяги у остальных нереализована
-
в целом отставание в электронике, спорная устойчивость к РЭБ, боевая информационная система с низкой ситуационной осведомленностью
В целом сложно пока говорить об этой машине, так как китайцам свойственно завышать характеристики своих машин. Очевидно, что на перспективу Китай полагается полновесно развивать пятое поколение, и такая машина как J-10 должна послужить осовремениванию основного парка авиации на не самую долгую перспективу.
JAS-39 Grippen – третье место
Шведский истребитель гордость ВПК 10 миллионной страны, способной строить собственные современные истребители и не только.
Машина выполнена по аэродинамической схеме «утка», а силовая основана на лицензионной копии General Electric F404 от Volvo. Разработка была полна скандалов, связанных с авариями на испытаниях и взятками в лоббировании. Тем не менее, несмотря на плохое начало, машина завоевала свою нишу на рынке вооружений.
Несмотря на то, что это в первую очередь истребитель для Шведских ВВС, он отличается открытой архитектурой электронных компонентов, позволяя настроить партию по локализацию заказчика. Grippen отличается пожалуй самыми оптимизированными характеристиками обслуживания, делая его самым дешёвым «натовским» истребителем (хоть Швеция и стала частью НАТО совсем недавно, системы управления вооружениями, передача данных и сами вооружения уже в те годы опирались на натовские стандарты).
Преимущества:
-
самая низкая стоимость часа полёта, оценивается в 4700$, при том, что у второго по дешевизне F-16 она порядка 7700$
-
неприхотливость к взлётным полосам, короткая дистанция разгона, стойкость при обледенении
-
авионика, радары с АФАР, защищённая связь — полное соответствие современным стандартам поколения 4++
Недостатки:
- сравнительно низкая тяговооружённость в 0,97 для лёгкой машины
В целом это «среднесть» — боевой радиус 800 км, потолок 15 200 м, боевая нагрузка в 5300 кг. В каком-то смысле JAS-39 можно считать отправной точкой для сравнения истребителей в своём классе. Выраженных преимуществ перед машинами схожего поколения и класса у него нет. С другой стороны, нет и недостатков: одно слово — «рабочая лошадка».
Другой недостаток — отсутствие боевого опыта вообще. Во многом это связано с тем, что самолёт покупают страны, не имеющие замороженных военных конфликтов, и ведущие нейтральную внешнюю политику. Есть сведения о применении Таиландом против сил Камбоджи в недавнем обострении, но данных слишком мало для оценки.
F-16 – второе место
Гордость ВВС США, родоначальник современного понимания «лёгкий истребитель» с богатейшим боевым опытом.
Подробно мы посвящали истребителю отдельную статью. Пока большая часть героев статьи проектировалась, F-16 уже активно служил, поэтому мы имеем дело с длинным списком модификаций и, соответственно, возможности машины в ранних и поздних выпусках сильно разнятся.
Преимущества:
-
хорошая тяговооружённость в 1,03 для довольно тяжёлой в 8910 кг (пустой) машины
-
хорошая боевая нагрузка в 7800 кг
-
надёжность и экономичность
-
высокий запас модернизации при весьма устаревшей базе
Недостатки:
-
невысокий боевой радиус без дополнительных баков — всего около 600 км, однако хорошие показатели в модификациях с комфорными баками (дополнительными, но не подвесными, а вдоль фюзеляжа, не снижающими характеристик аэродинамики)
-
сравнительно высокая стоимость в модификациях Block 60 (около 70 млн $) с характеристиками 4+, существуют более доступные по цене конкуренты с более высокими характеристиками малозаметности
F-35A – первое место
Об этой машине и так много говорят, и представлять её не надо. Тем более недавно у нас по ней был большой разбор — как раз обсуждали недостатки.
Тем не менее, на сегодня это самый совершенный легкий истребитель. Хотя сложная судьба его разработки и внедрения в эксплуатацию до сих пор не дают возможностей полноценного боевого применения.
Преимущества:
-
боевой радиус в 1080 км
-
наиболее совершенные электронно-вычислительные компоненты, дальность радаров с АФАР, ситуационная осведомлённость, боевые возможности не зависят от погодных условий, широкий спектр максимально дальнобойных высокоточных ракет
-
высокие показатели скрытности, значительно повышающие боевые возможности за счёт внезапности, а также более высокую выживаемость в сравнении с более устаревшими машинами
Недостатки:
-
высокая масса в 13 290 кг (пустого) и в итоге невысокая тяговооружённость в 0,87 (компенсируется преимуществами 5-го поколения)
-
сырость ранних выпусков и их низкая надёжность, в итоге раннее списание
-
высокая стоимость эксплуатации, сложность обслуживания