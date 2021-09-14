Правда ли, что Су-75 — наш «айфон» в мире истребителей и пинок для американской авиации

Правда ли, что Су-75 — наш «айфон» в мире истребителей и пинок для американской авиацииИ да, и нет
Не успели остыть дебаты вокруг Су-57, к которому, несмотря на уход в серийное производство, осталось много вопросов, как Сухой анонсировал Су-75 Checkmate. Новый истребитель с современным футуристичным дизайном (а больше пока обсуждать и нечего).
Но в последние месяцы эксперты сошлись во мнении, что Су-75 это в общем концепт, и учитывая долгий опыт ПАК ФА, сильно сомневаются, что самолёт в 2025 сможет попасть на рынок, как обещают представители Сухого.
Так что же такое Су-75
По словам самих представителей, это будет лёгкий истребитель, как некое дополнение к существующему истребителю Су-57. Истребитель одномоторный, всё вооружение во внутренних отсеках, как положено пятому поколению. И-и-и-и… это в общем пока всё об этом самолёте, что нам известно. При этом эксперты пожимают плечами, ведь презентация на последнем МАКС вызвала не столько интерес, сколько непонимание – а что это вообще было то?
Парни из Сухого отлично умеют в маркетинг, нагнать загадочности и удалиться в тень. Мы же попробуем, по имеющимся данным воссоздать перспективы этой машины, в первую очередь важно понять – зачем она?
Сам Сухой занимается этой машиной в инициативном порядке, то есть заказа со стороны военных не было. Машина ориентируется на внешний рынок (хотя разумеется и для внутреннего потребителя её делать тоже готовы), может оснащаться ракетами как «воздух-воздух», так и «воздух-земля» в боковых и основном отсеках. Оперение V-образное, по схеме крепления крыла – среднеплан (как в прадедушке МиГ-21). Двигатель АЛ-41Ф1, сейчас их ставят на Су-35С и Су-57, его отличительная особенность плазменный розжиг, то есть бескислородный запуск двигателя, который теперь можно активировать на очень большой высоте.
Проект позиционируется как модульный, бортовое радиолокационное оборудование может варьироваться от интересов заказчика, так что тут всё вариативно, оптико-волоконная система прицеливания сегодня известна – уральский КОЭПС-75.
Всё дело в Су-57
Не все эксперты готовы оценивать российский Су-57 как полноценный истребитель пятого поколения. С одной стороны, превосходные возможности по поражению целей, в том числе сверхманёвренных и гиперзвуковых, только это скорее заслуга самих ракет К-77, Х-47М2, Х-38 и Р-37М. Способен разгонятся до 2 Махов (но об этом ниже) без форсажа и имеет непревзойдённый запас дальности полёта в 3500 км. И это при цене ниже не только F-35, но и двадцатисемилетнего миллениала F-22.
Вадим Савицкий
С другой стороны, основным преимуществом Су-57 над американцами остаётся сверхманёвренность (способность самолёта быть управляемым на максимальных перегрузках, а ещё наводить ракеты на цель вне текущей траектории), но в доктрине пятого поколения истребителей это не главное. Самолёты этого поколения ведут бой на дистанциях свыше 30 км, нет необходимости заходить в заднюю полусферу противника (по старинке в хвост), потому что ракеты способны поражать цели с любого ракурса, да и целеуказание «шлемом» позволяет пилоту атаковать цели не меняя курса.
Ещё один нерешённый вопрос Су-57 – малозаметность. Индия, планировавшая работать с Сухим над версией этой машины для себя, в 2018 году вышла из игры – первые серийные образцы не тянули по заявленной скорости, а главное – не отвечали требуемым показателям малозаметности. Двигатели, которые ставят на Су-57, не соответствуют стандартам пятого поколения, и уступают потихоньку стареющему F-22. Фюзеляж, пусть и со значительными изменениями, базируется на Су-27, влияет на форму крыла, поэтому сопла практически не прикрыты.
Ради достижения параметров сверхманёвренности пришлось пренебрегать аспектами «стелс-технологий» - радиолокационная малозаметность и управляемость машины заставляют искать компромиссы между собой. Стелс – это не отдельная деталь или технология, это принцип, подход, объединяющий в себе все элементы самолёта, и в определённых аспектах серьёзно влияет на лётные характеристики. С этими проблемами американцы уже столкнулись в F-117, и в целом у них несопоставимо больше опыта работы со стелс.
Двигатель прошлого поколения даёт машине непревзойдённые характеристики маневренности, но не вписывается в принципы стелс. Расположение боковых РЛС (радиолокационных станций) и носовая РЛС с фазированной антенной решёткой позволяют пилоту заранее обнаружить противника, но в компоновке эти элементы тоже снижают параметр малозаметности. Повлияли и санкции, Россия отрезана сегодня от важных технологий, а на разработку своих после десятилетий упадка уйдут ещё годы, с непредсказуемым результатом.
Короче говоря, российские военные до сих пор не считают стелс-технологии чем-то архиважным, поэтому Су-57 в основном отвечает потребностям внутреннего заказчика – России. Это делает его сегодня худшим истребителем пятого поколения, но не делает худшей боевой машиной вообще. Доработка и обкатка в боевых условиях покажут, что это за фрукт, и только тогда можно будет делать серьёзные выводы, без домыслов.
Сухой и внешний рынок
Жаль только, что разрыв совместного проекта с Индией – это удар по самой корпорации Сухого. Сегодня не советские времена, концерн не обслуживает только собственную армию, он хочет быть на мировом рынке и конкурировать на нём, и этому рынку Сухому есть что предложить. Но внешний рынок сегодня хочет самолёты пятого поколения.
Российские ВВС будут закупать Су-57 очень медленно, для российского военного бюджета это по-прежнему слишком дорогая машина, а вечно продавать за границу по сегодняшний день востребованные самолёты поколения 4++ не получится. Поэтому Сухой явно хочет предложить новую машину для иностранцев, при этом полностью в соответствии с хотелками внешнего рынка, даже если требования и тенденции на нём по мнению российской армии выглядят странными.
Если рассматривать Су-75 с этой точки зрения, то многое сходится, даже хотя бы крутой рекламный тизер самолёта, в котором на первом плане лётчики из Вьетнама, Аргентины и прочих потенциальных стран-покупателей.
F-22 и F-35
Посмотрим на эти две машины. Если F-22 идеальный истребитель пятого поколения, то зачем ведутся разработки F-35?
Первое на что нужно обращать внимание – F-35 проект международный. То есть F-22 это прежде всего самолёт для ВВС США, отвечающей военной доктрине этой страны, а самое главное – машина не подлежит экспорту (запрещено Конгрессом США), исключение сделано лишь для и Израиля, и то, только в прошлом 2020 году.
Это влияет на лётные характеристики, авионику и вооружение. Но многие из возможностей этого самолёта и не нужны армиям других стран – им нужен самолёт способный переквалифицироваться под их регион, специфические вооружённые конфликты, которые этими странами ведутся или прогнозируются в будущем.
Master Sgt. Andy Dunaway
F-35, как машина более новая, проигрывает F-22 по авионике и маневренности, а по скорости разрыв разгромный – 2.25 Маха у Раптора против 1.6 у F-35, на крейсерских скоростях. Зато выигрывает в более широком спектре вооружения, потому что может использовать ракеты более широкого спектра и поколений, причём от разных производителей за пределами США. F-35 может отслеживать больше целей, совершеннее в идентификации, имеет более совершенную опцию картографирования и визуализации. Наконец F-35 примерно на четверть дешевле.
Фичей F-35 является его большая универсальность, или как модно говорить сегодня, модульность, это чрезвычайно гибкая платформа. При этом F-35 может взаимодействовать и с F-22.
Таким образом, делая свой «ответ» Раптору F-22, Сухой по совей инициативе разрабатывал свой ответ F-35. Су-75 может представлять собой как дополнение к Су-57, ведь не будет же самолёт в одиночку решать поставленные перед ним задачи. В этом плане, более отвечающий стандартам пятого поколения, 75й может компенсировать недостатки Су-57 без потери его преимуществ.