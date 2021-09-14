Правда ли, что Су-75 — наш «айфон» в мире истребителей и пинок для американской авиации

Так что же такое Су-75

По словам самих представителей, это будет лёгкий истребитель, как некое дополнение к существующему истребителю Су-57. Истребитель одномоторный, всё вооружение во внутренних отсеках, как положено пятому поколению. И-и-и-и… это в общем пока всё об этом самолёте, что нам известно. При этом эксперты пожимают плечами, ведь презентация на последнем МАКС вызвала не столько интерес, сколько непонимание – а что это вообще было то?

Парни из Сухого отлично умеют в маркетинг, нагнать загадочности и удалиться в тень. Мы же попробуем, по имеющимся данным воссоздать перспективы этой машины, в первую очередь важно понять – зачем она?

Сам Сухой занимается этой машиной в инициативном порядке, то есть заказа со стороны военных не было. Машина ориентируется на внешний рынок (хотя разумеется и для внутреннего потребителя её делать тоже готовы), может оснащаться ракетами как «воздух-воздух», так и «воздух-земля» в боковых и основном отсеках. Оперение V-образное, по схеме крепления крыла – среднеплан (как в прадедушке МиГ-21). Двигатель АЛ-41Ф1, сейчас их ставят на Су-35С и Су-57, его отличительная особенность плазменный розжиг, то есть бескислородный запуск двигателя, который теперь можно активировать на очень большой высоте.

Проект позиционируется как модульный, бортовое радиолокационное оборудование может варьироваться от интересов заказчика, так что тут всё вариативно, оптико-волоконная система прицеливания сегодня известна – уральский КОЭПС-75.

Всё дело в Су-57

Не все эксперты готовы оценивать российский Су-57 как полноценный истребитель пятого поколения. С одной стороны, превосходные возможности по поражению целей, в том числе сверхманёвренных и гиперзвуковых, только это скорее заслуга самих ракет К-77, Х-47М2, Х-38 и Р-37М. Способен разгонятся до 2 Махов (но об этом ниже) без форсажа и имеет непревзойдённый запас дальности полёта в 3500 км. И это при цене ниже не только F-35, но и двадцатисемилетнего миллениала F-22.