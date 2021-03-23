На Facebook подали в суд за дезинформацию и разжигание ненависти

Международная неправительственная организация «Репортёры без границ» подала в суд на Facebook. Истцы заявили, что соцсеть обещает пользователям «безопасное, надёжное и свободное от ошибок» онлайн-пространство, но на самом деле в Facebook распространяются ксенофобские публикации и фейки.

На иск должны ответить французское и ирландское отделения Facebook. При этом «Репортёры без границ» ожидают, что это судебный случай будет иметь «глобальные последствия» для Facebook, ведь у соцсети установлены единые условия обслуживания по всему миру.

По французским законам, Facebook должна будет выплатить штраф в размере до 10% от годовых продаж в этой стране.