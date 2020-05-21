На Facebook появился раздел с помощью пострадавшим от коронавируса

В разделе можно выставить фильтр по территории, чтобы пользователь мог видеть только запросы и предложения из своего города. Впрочем, местоположение в большинстве случаев всё равно определяется автоматически. На странице есть лента, в которой можно просматривать публикации. Можно даже выбрать категории для этих постов: например, просматривать только предложения о помощи с едой.

Кроме категории «еда», там есть ещё «детское питание/уход», «поддержка бизнеса», «информация», «снабжение», «туалетные принадлежности», «транспорт», «волонтёрство», «другое».

Стоит отметить, что подобный раздел в апреле запустила соцсеть «Одноклассники». Пользователи могут помочь нуждающимся, разместив информацию об этом в своей ленте.