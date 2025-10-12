На фестивале в Москве показали заряжающийся от ветра марсоход

Опубликовано 12 октября 2025, 16:501 мин.
На фестивале в Москве показали заряжающийся от ветра марсоходМагия? Наука
На международном фестивале "Наука 0+" представили роботизированный марсоход, который может преобразовывать энергию ветра в электричество. О нём ТАСС рассказал ведущий инженер лаборатории общей механики НИИ механики МГУ Антон Рогачев.
Марсоход весит около 70 кг. На его платформе установлены турбины Савониуса — ветрогенератор с вертикальной осью, который позволяет заряжать устройство при скорости ветра от 10 м/с.
Робот предназначен для работы на Марсе: он может собирать образцы грунта, изучать атмосферу и делать фотографии. Перед марсианским использованием марсоход протестируют на Камчатке при различных условиях ветра.
Проект создан при поддержке Научно-образовательной школы МГУ "Фундаментальные и прикладные исследования космоса".