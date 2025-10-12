На фестивале в Москве показали заряжающийся от ветра марсоход

Марсоход весит около 70 кг. На его платформе установлены турбины Савониуса — ветрогенератор с вертикальной осью, который позволяет заряжать устройство при скорости ветра от 10 м/с.

Робот предназначен для работы на Марсе: он может собирать образцы грунта, изучать атмосферу и делать фотографии. Перед марсианским использованием марсоход протестируют на Камчатке при различных условиях ветра.

Проект создан при поддержке Научно-образовательной школы МГУ "Фундаментальные и прикладные исследования космоса".