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Над Филиппинами заметили неизвестный самолёт

Вероятно, американский беспилотник
СМИ сообщили, что над Филиппинами засняли неизвестный летательный аппарат, похожий на самолёт.
Над Филиппинами заметили неизвестный самолёт

«Военное обозрение» пишет, что снимок был сделан 2 сентября 2021 года. Аппарат, который попал в кадр, похож на самолёт с ромбовидным фюзеляжем, тонкими крыльями и двумя двигателями.

Над Филиппинами заметили неизвестный самолёт

Журналисты предположили, что над Филиппинами могли случайно заснять засекреченный американский беспилотник RQ-180. США приняли его на вооружение совсем недавно, в 2019 году. Характеристики беспилотника неизвестны. Его предназначение — вести разведку в условиях противодействия ПВО противника. Ходят слухи, что беспилотник может находиться в воздухе в течение 24 часов на высоте до 18 километров.

Ещё одно предположение — в кадр попал китайский беспилотник CH-7 Rainbow. Военно-воздушные силы Филиппин тем временем сообщили о попытке перехвата «неизвестного самолёта» 2 сентября. Догнать аппарат не удалось.