Над Филиппинами заметили неизвестный самолёт

Журналисты предположили, что над Филиппинами могли случайно заснять засекреченный американский беспилотник RQ-180. США приняли его на вооружение совсем недавно, в 2019 году. Характеристики беспилотника неизвестны. Его предназначение — вести разведку в условиях противодействия ПВО противника. Ходят слухи, что беспилотник может находиться в воздухе в течение 24 часов на высоте до 18 километров.

Ещё одно предположение — в кадр попал китайский беспилотник CH-7 Rainbow. Военно-воздушные силы Филиппин тем временем сообщили о попытке перехвата «неизвестного самолёта» 2 сентября. Догнать аппарат не удалось.