Наука и технологии
Опубликовано 14 августа 2024, 20:02
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На Флориду подали в суд за запрет лабораторно выращенного мяса

Upside Foods негодует
Компания Upside Foods, производитель так называемого культивированного мяса, подала иск против Флориды, оспаривая недавно принятый в штате запрет на выращивание мяса в лабораториях.
На Флориду подали в суд за запрет лабораторно выращенного мяса
© Ferra

Законодательство, подписанное губернатором Роном ДеСантисом в мае, запрещает продажу выращенного мяса. ДеСантис объяснил этот шаг защитой от планов «глобальной элиты», настаивающей на альтернативных источниках питания.

В своем иске Upside Foods, утверждает, что запрет «нарушает конституционные права, нарушая клаузулы о верховенстве и торговле». Истцы утверждают, что закон служит для защиты животноводческой отрасли Флориды от конкуренции, а не для решения реальных проблем безопасности продуктов питания. Они также утверждают, что запрет противоречит федеральным законам, регулирующим проверку и распространение мяса.

Комиссар по сельскому хозяйству Флориды Уилтон Симпсон отклонил иск как «нелепый», заявив, что запрет необходим для обеспечения продовольственной безопасности и защиты местного сельского хозяйства.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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