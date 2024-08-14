На Флориду подали в суд за запрет лабораторно выращенного мяса

Законодательство, подписанное губернатором Роном ДеСантисом в мае, запрещает продажу выращенного мяса. ДеСантис объяснил этот шаг защитой от планов «глобальной элиты», настаивающей на альтернативных источниках питания.

В своем иске Upside Foods, утверждает, что запрет «нарушает конституционные права, нарушая клаузулы о верховенстве и торговле». Истцы утверждают, что закон служит для защиты животноводческой отрасли Флориды от конкуренции, а не для решения реальных проблем безопасности продуктов питания. Они также утверждают, что запрет противоречит федеральным законам, регулирующим проверку и распространение мяса.

Комиссар по сельскому хозяйству Флориды Уилтон Симпсон отклонил иск как «нелепый», заявив, что запрет необходим для обеспечения продовольственной безопасности и защиты местного сельского хозяйства.