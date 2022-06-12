На фоне энергокризиса британцы начали воровать бензин с заправок

Поскольку стоимость заправки в Великобритании в последние недели резко возросла, увеличилось и количество инцидентов, когда автомобилисты либо уезжали, не заплатив, либо утверждали, что у них нет средств оплаты.

Данные компании Forecourt Eye показывают, что с января по май этого года количество сообщений о неплатежах увеличилось на 39%. Главный исполнительный директор компании Ник Фишер сказал, что на объектах, где система сбора данных работает, ежедневно совершается до 3 000 попыток краж.

Британский синдикат нефтяной безопасности, другая организация, занимающаяся взысканием долгов с розничных продавцов бензина, сообщил, что в первую неделю июня число попыток краж выросло на 22% по сравнению с тем же периодом в мае.

На этой неделе средняя стоимость заправки бензином типичного семейного автомобиля впервые превысила 100 фунтов стерлингов, что эксперты назвали "поистине мрачным днем" для водителей Великобритании.