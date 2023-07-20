На фоне истощения запасов Bayraktar армия Украины стала применять сельхоздроны

На фоне истощения запасов Bayraktar армия Украины стала применять сельхоздроныОни громко жужжат
Вооруженные силы Украины перешли на использование сельскохозяйственных дронов в связи с истощением запасов Bayraktar, сообщил сапер из отряда «Хопер» из сводной казачей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Рахматулла». Его слова передает РИА Новости.
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Сапер поделился кадрами, на которых видны обломки сбитого большого беспилотника, оснащенного системой выброса трех боеприпасов. Эти сельскохозяйственные беспилотники, получившие местные названия «Корова«, «Баба-яга», «Ведьма», вызывают беспокойство, поскольку несут тяжелую взрывчатку, в том числе 120-мм минометные мины и 25-50-килограммовые бомбы.
По словам военнослужащего, эти жужжащие беспилотники могут нести до двух-четырех боеприпасов одновременно, что делает их серьезной угрозой на поле боя.
До этого другой боец этой же бригады сообщил, что российские войска успешно сбили один из последних оставшихся у украинских войск беспилотников Bayraktar. Что подтверждает майские данные американского Центра военно-морского анализа (CNA). Там писали, что беспилотники, поставленные Украине Турцией, подверглись практически полному уничтожению и оказались уязвимыми для российских систем ПВО и радиоэлектронной борьбы.