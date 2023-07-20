На фоне истощения запасов Bayraktar армия Украины стала применять сельхоздроны

Сапер поделился кадрами, на которых видны обломки сбитого большого беспилотника, оснащенного системой выброса трех боеприпасов. Эти сельскохозяйственные беспилотники, получившие местные названия «Корова«, «Баба-яга», «Ведьма», вызывают беспокойство, поскольку несут тяжелую взрывчатку, в том числе 120-мм минометные мины и 25-50-килограммовые бомбы.

По словам военнослужащего, эти жужжащие беспилотники могут нести до двух-четырех боеприпасов одновременно, что делает их серьезной угрозой на поле боя.

До этого другой боец этой же бригады сообщил, что российские войска успешно сбили один из последних оставшихся у украинских войск беспилотников Bayraktar. Что подтверждает майские данные американского Центра военно-морского анализа (CNA). Там писали, что беспилотники, поставленные Украине Турцией, подверглись практически полному уничтожению и оказались уязвимыми для российских систем ПВО и радиоэлектронной борьбы.