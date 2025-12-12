На фоне накала страстей в ИИ-сфере у Google появилась новая ключевая должность

Опубликовано 12 декабря 2025, 17:151 мин.
На фоне накала страстей в ИИ-сфере у Google появилась новая ключевая должностьГлавный технолог по ИИ-инфраструктуре
Google создала новую ключевую должность — главный технолог по ИИ-инфраструктуре — и назначила на неё Амина Вахдата, одного из самых опытных инженеров компании. Он будет подчиняться напрямую гендиректору Сундару Пичаи.
Компания, как пишут СМИ, планирует вложить до 93 млрд долларов в развитие ИИ-технологий до конца 2025 года, и эти вложения в будущем только вырастут.
Амин Вахдат — не новичок в этой области. Он пришёл в Google в 2010 году и уже 15 лет работает над её внутренней ИИ-системой. До этого Вахдат был профессором в университетах Дьюка и Калифорнии в Сан-Диего и опубликовал сотни научных работ. Его специализация — повышение эффективности вычислений в огромных масштабах.
Недавно он представил седьмое поколение процессоров Google TPU под названием Ironwood: более 9 000 чипов в одном модуле дают 42,5 экзафлопса вычислений. По словам Вахдата, потребность в ИИ-мощностях выросла в 100 миллионов раз за восемь лет.