На фоне накала страстей в ИИ-сфере у Google появилась новая ключевая должность

Компания, как пишут СМИ, планирует вложить до 93 млрд долларов в развитие ИИ-технологий до конца 2025 года, и эти вложения в будущем только вырастут.

Амин Вахдат — не новичок в этой области. Он пришёл в Google в 2010 году и уже 15 лет работает над её внутренней ИИ-системой. До этого Вахдат был профессором в университетах Дьюка и Калифорнии в Сан-Диего и опубликовал сотни научных работ. Его специализация — повышение эффективности вычислений в огромных масштабах.

Недавно он представил седьмое поколение процессоров Google TPU под названием Ironwood: более 9 000 чипов в одном модуле дают 42,5 экзафлопса вычислений. По словам Вахдата, потребность в ИИ-мощностях выросла в 100 миллионов раз за восемь лет.