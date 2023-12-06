На фоне провала «Капитан Марвел 2» Disney решила показать в кинотеатрах мультики времен пандемии

Несмотря на то, что во время локдаунов эти мультфильмы были выпущены на стриминговых платформах, теперь они появятся в кинотеатрах. Стало ли причиной такого шага провал «Капитан Марвел 2» – вопрос открытый.

«Душа» начнет показ в кинотеатрах 12 января, за ним «Я краснею» 9 февраля и «Лука» 22 марта. Хотя некоторые могут усомниться в правильности выбора времени, учитывая, что эти фильмы уже давно существуют, это шанс для фанатов насладиться оригинальными впечатлениями от просмотра.

Для Disney это не просто ностальгический кивок в сторону традиционного кино; это также может быть стратегическим шагом, направленным на укрепление финансового положения компании в сложный период. Поскольку на горизонте Marvel в 2024 году маячит только «Дэдпул 3», эти пиксаровские релизы могут добавить немного волшебства в кассовые сборы Disney.