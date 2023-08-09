На форум «Армия-2023» привезут комплексы «Ярс» и «Авангард»

На мероприятии будет представлен широкий спектр вооружений, в том числе традиционную стартовую батарею подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Тополь». Каракаев подчеркнул, что эти экспонаты будут символизировать перевооружение мобильной группировки РВСН, а комплексы «Ярс» и «Авангард» станут «центром притяжения статической экспозиции».

Кроме того, на форуме будет продемонстрирована машина дистанционного разминирования «Листва», которая играет важнейшую роль в обеспечении проходимости дорог при маневрах ракетных подразделений.