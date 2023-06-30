На Форуме будущих технологий в июле обсудят, где в России внедрят квантовые технологии

Он положит начало серии ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению технологических достижений страны. Закрытая научная конференция ICQT 2023 пройдет с 9 по 12 июля, где ученые проанализируют последние достижения в квантовой физике и тенденции развития квантовых технологий.

В дни работы форума, 13-14 июля, пройдет пленарное заседание, 18 сессий и специальные мероприятия. Деловая программа форума, озаглавленная «Вычисления и связь. Квантовый мир», будет охватывать различные аспекты человеческой жизни, на которые влияют квантовые технологии, включая такие темы, как «Наука и технологии: обеспечение суверенитета и развития», «Какими будут технологии завтрашнего дня», «Объединяя науку и творчество» и «Как технологии меняют мир».

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 1500 отечественных и зарубежных участников, в том числе более 100 исследователей, инженеров и экспертов в данной области.

Форум организован Фондом Росконгресс при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российской академии наук. Среди соорганизаторов - Государственная корпорация «Росатом» и ОАО «РЖД». В качестве организатора научной конференции ICQT 2023 выступает Российский квантовый центр (РКЦ).