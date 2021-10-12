На фото показали американского робопса-снайпера

Наука и технологии
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На фото показали американского робопса-снайпераОн может работать в любых условиях
Американская компания Ghost Robotics представила на выставке вооружения AUSA-2021 робота-собаку с установленной на нём снайперской установкой от SWORD International. Его фото попали в сеть.
Робопса назвали Q-UGV. Он может пройти на одном заряде 12,5 километра со скоростью 7,2 километра в час. Робот способен работать при температуре от -40 до 55 градусов по Цельсию, в туман и дождь. Q-UGV ориентируется на местности с помощью камер и разнообразных датчиков.
К сожалению, характеристики снайперской установки на робопсе неизвестны. Сообщается, что оружие управляется автономно, то есть без участия оператора.
Разработчики считают, что робота-собаку со снайперской установкой можно использовать в спецоперациях военных США.