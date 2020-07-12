На фото показали броневик российских наёмников

Об этом пишет «Лента.ру». «Щука» принадлежит российской частной военной компании (ЧВК). На фото автомобиль запечатлён в Молькино. Возле этого хутора базируется лагерь ЧВК Вагнера. Сообщается, что у наёмников есть несколько подобных броневиков. Они ранее были замечены в Ливии и в районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как напомнила «Лента.ру», в 2016 году СМИ писали, что в лагере около Молькино наёмников тренируют перед отправкой в Сирию.

«Урал-4320» — это грузовой автомобиль повышенной проходимости двойного назначения с колёсной формулой 6 × 6. Сейчас он производится с дизельными двигателями ЯМЗ мощностью 230—312 л. с.