Наука и технологии
Сегодня в 16:04
1 мин.

На фото показали далёкую галактику с огромной сверхновой звездой

«Хаббл» продолжает получать интересные снимки
На днях в космос отправили новый телескоп «Джеймс Уэбб». Он принесёт множество новых научных данных. Однако у учёных есть ещё необнародованная информация с другого телескопа — «Хаббла». Недавно они поделились крупицей этих знаний.
На фото показали далёкую галактику с огромной сверхновой звездой

«Хаббл» получил новое интересное изображение. На фото запечатлена галактика NGC 3568, которая находится на расстоянии около 57 млн световых лет от нас. Наблюдать её можно в созвездии Центавра. Эта галактика спиральная, как наш Млечный Путь. Один из интересных объектов в ней — сверхновая, свет от которой в 2014 году достиг Земли. Это была вспышка, вызванная взрывом, сопровождавшим гибель массивной звезды.

На фото показали далёкую галактику с огромной сверхновой звездой

Данный объект, что интересно, был впервые замечен не профессиональными астрономами, а любителями. Такие астрономы нередко делают любопытные открытия.

Источник: Digital Trends
Новости партнеров
Новости партнеров