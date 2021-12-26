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На фото показали далёкую галактику с огромной сверхновой звездой«Хаббл» продолжает получать интересные снимки
На днях в космос отправили новый телескоп «Джеймс Уэбб». Он принесёт множество новых научных данных. Однако у учёных есть ещё необнародованная информация с другого телескопа — «Хаббла». Недавно они поделились крупицей этих знаний.
«Хаббл» получил новое интересное изображение. На фото запечатлена галактика NGC 3568, которая находится на расстоянии около 57 млн световых лет от нас. Наблюдать её можно в созвездии Центавра. Эта галактика спиральная, как наш Млечный Путь. Один из интересных объектов в ней — сверхновая, свет от которой в 2014 году достиг Земли. Это была вспышка, вызванная взрывом, сопровождавшим гибель массивной звезды.
Данный объект, что интересно, был впервые замечен не профессиональными астрономами, а любителями. Такие астрономы нередко делают любопытные открытия.
Источник: Digital Trends