На фото показали далёкую галактику с огромной сверхновой звездой

«Хаббл» получил новое интересное изображение. На фото запечатлена галактика NGC 3568, которая находится на расстоянии около 57 млн световых лет от нас. Наблюдать её можно в созвездии Центавра. Эта галактика спиральная, как наш Млечный Путь. Один из интересных объектов в ней — сверхновая, свет от которой в 2014 году достиг Земли. Это была вспышка, вызванная взрывом, сопровождавшим гибель массивной звезды.