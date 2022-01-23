На фото показали китайскую копию американского ударного самолёта

Копия установлена в китайском городе Лоян на территории военного завода. Фото с такого близкого расстояния ещё никогда не публиковались. Были только спутниковые снимки.

Lockheed F-117 Nighthawk был первым серийным самолётом, построенным по стелс-технологиям. Его боевое применение уже прекратилось. Ранее СМИ писали, что китайские агенты активно скупали фрагменты F-117 у фермеров, которые получили их после прекращения эксплуатации самолёта.

Когда взлетел китайский стелс-истребитель J-20, некоторые обвинили КНР в использовании технологий Nighthawk. Это, впрочем, дискуссионный вопрос.

На фото же попала модель F-117, сделанная китайскими мастерами. О том, хороша ли она сделана, судите сами.