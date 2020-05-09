На фото показали китайскую копию высокоточного российского снаряда

Как пишет «Российская газета», в Ливии продолжают применять снаряды с полуактивной лазерной головкой самонаведения GP1-A китайского производства. Они являются лицензионными копиями российских «Краснополей». Сообщается, что снаряды оптимизированы под 155-мм орудия. И до Ливии ранее нигде не применялись. По крайней мере официально.

Предполагается, что снаряды входят в боекомплект самоходных артиллерийских установок Palmaria. Они стоят на вооружении подразделений Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара.

Военный эксперт также рассказал журналистам, что в Народно-освободительной армии Китая используется модификация снаряда под 152-мм орудие. Она имеет обозначение DDE/PL66-152. Сообщается, что впервые фрагменты GP1-A были найдены в Триполи ещё в ноябре 2017 года.