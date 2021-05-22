Наука и технологии
Сегодня в 13:26
На фото показали новую китайскую вращающуюся систему ПВО
С 20-ствольной пушкой
В сети опубликовали фотографии испытаний новой китайской системы противовоздушной обороны (ПВО). Она представляет собой вращающуюся пушку с 20 стволами.
«Российская газета» пишет, что система ПВО прошла уже как минимум три этапа боевых испытаний. Пока неясно, является ли показанная пушка готовым прототипом. Остаются засекреченными и характеристики системы, в том числе калибр и скорострельность. Пока ясно лишь, что она выполнена по системе Гатлинга.
По фото видно, что новая система похожа на другие военно-морские системы ближнего боя: артиллерийский комплекс «Тип 730» с семью 30-мм стволами и «Тип 1130» с 11 стволами. Последняя может делать не менее 10 тысяч выстрелов в минуту. Предполагается, что новая 20-ствольная пушка сможет выдавать на несколько тысяч выстрелов в минуту больше, чем «Тип 1130».