На фото показали «пылевых дьяволов» Марса

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На фото показали «пылевых дьяволов» МарсаЭто атмосферное явление
Роскосмос и Европейское космическое агентство опубликовали фото «пылевых дьяволов» на Марсе. Так прозвали сильные пылевые вихри.
Фотографии этого необычного явления сделала 1 февраля камера CaSSIS на борту орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) совместной программы ЕКА и Роскосмоса.
Следы вихрей на снимке показаны синим. Такой цвет получился из-за использования трёх фильтров. В целом, на фото запечатлена одна из около 30 зон «хаотического рельефа» Марса. Так называют беспорядочные группы камней разного размера и формы, конические насыпи, хребты и холмы с плоскими вершинами.
ESA
Основная задача ExoMars Trace Gas Orbiter — изучение происхождения малых газовых составляющих в атмосфере Марса с орбиты искусственного спутника.
Источник: ESA