На фото показали «пылевых дьяволов» Марса

Фотографии этого необычного явления сделала 1 февраля камера CaSSIS на борту орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) совместной программы ЕКА и Роскосмоса.

Следы вихрей на снимке показаны синим. Такой цвет получился из-за использования трёх фильтров. В целом, на фото запечатлена одна из около 30 зон «хаотического рельефа» Марса. Так называют беспорядочные группы камней разного размера и формы, конические насыпи, хребты и холмы с плоскими вершинами.