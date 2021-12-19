На фото показали российский военный беспилотник с системой разведки

Сообщается, что для «Орионов» открыли два ангара на аэродроме летательно-испытательного комплекса компании под Рязанью. Также сегодня сообщалось, что «Кронштадт» уже начала испытания аппарата для разведки наземных целей. СМИ писали, что беспилотник способен проводить радиотехническую разведку зенитных комплексов противника и других источников излучения.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин также сообщил, что «Орион» может одновременно применять оружие, передавать разведывательное данные и контролировать российскую территорию на больших пространствах.

Журналисты напоминают, что беспилотник может летать в течение 24 часов с максимальной взлётной массой в одну тонну.