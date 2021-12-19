Наука и технологии
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На фото показали российский военный беспилотник с системой разведки

«Орион»
Российская компания «Кронштадт» показала беспилотный летательный аппарат «Орион» с системой разведки на борту.
На фото показали российский военный беспилотник с системой разведки

Фотографии опубликовали в Instagram. На них беспилотник запечатлён с бортовой радиолокационной системой.

Сообщается, что для «Орионов» открыли два ангара на аэродроме летательно-испытательного комплекса компании под Рязанью. Также сегодня сообщалось, что «Кронштадт» уже начала испытания аппарата для разведки наземных целей. СМИ писали, что беспилотник способен проводить радиотехническую разведку зенитных комплексов противника и других источников излучения.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин также сообщил, что «Орион» может одновременно применять оружие, передавать разведывательное данные и контролировать российскую территорию на больших пространствах.

Журналисты напоминают, что беспилотник может летать в течение 24 часов с максимальной взлётной массой в одну тонну.

Источник: РБК
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